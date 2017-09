Meizu Pro 7 : le smartphone à deux écrans bientôt disponible en France

Le Meizu Pro 7 finalement prévu en France !

Un Meizu Pro 7 à deux écrans... mais pourquoi au juste ?

Quand ? A quel prix ?

Modifié le 30/08/2017 à 11h03

Officialisé il y a un peu plus d'un mois maintenant, le tout nouveaua tout récemment été présenté à Paris, afin d'annoncer la disponibilité prochaine de ce nouveau smartphone en France (ainsi que dans une quinzaine d'autres pays). En effet, ce nouveau terminal signé Meizu ne sera pas une exclusivité pour les marchés asiatiques, et on pourra donc très bientôt le découvrir en boutiques. Un Meizu Pro 7 qui ne devrait pas passer inaperçu, puisque ce nouveau terminal est doté d'un écran à l'avant (logique), mais aussi d'un écran ... à l'arrière !Le nouveau Meizu Pro 7 sera doté d'un écran Super AMOLED de 5,2", lequel permettra d'afficher une définition Full HD. Il sera animé par un processeur MediaTek P25, qui travaillera de concert avec 4 Go de RAM, sans oublier une mémoire interne de 64 Go. Côté OS, il faudra compter sur Flyme 6.0, basé sous Android. A l'avant, on retrouvera une caméra frontale de 16 mégapixels, sans oublier un indispensable capteur d'empreintes digitales situé sur le bouton principal.La face avant est donc relativement classique pour ce Meizu Pro 7, mais il suffira de retourner le smartphone pour visualiser « la » particularité de ce terminal. En effet, outre un systèmecomposé de deux capteurs Sony 12 mégapixels, on retrouve un second écran AMOLED de 1,9", le « Fenêtre Display », qui va permettre d'afficher l'heure, la météo, les notifications, la musique en cours de lecture, et même quelques petites animations, le tout, en 240 x 536 pixels. Pratique donc si vous êtes du genre à poser votre smartphone face contre table au restaurant (ou ailleurs). L'écran permettra également de faciliter la prise de selfie avec le double capteur, puisque les sujets pourront se voir directement dans la petite dalle de 1,9" de diagonale.Soulignons que ce Meizu Pro 7 sera accompagné en boutiques d'une version Plus, qui profitera d'un écran Super AMOLED de 5,7", en qualité Quad HD. La configuration sera un peu plus musclée, avec un processeur Helio X30 couplé à 6 Go de RAM, avec 128 Go de mémoire interne, sans oublier une batterie légèrement plus puissante.Ces deux nouveaux Meizu Pro 7 sont attendus en France à compter du 20 septembre. Ils seront proposés en version rouge, noir et gold. Le modèle Plus sera également décliné en noir mat. Côté tarifs, il faut compter 449 euros pour le modèle standard, et 549 euros pour la déclinaison Plus.