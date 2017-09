Samsung prévoit de sortir un smartphone pliable en 2018

Un smartphone pliable en 2018 : un pari impossible ?

Ce mardi 12 septembre 2017, Samsung a annoncé qu'en 2018, un smartphone pliable serait commercialisé dans sa gamme Galaxy Note. Mais d'après Koh Dong-jin, président de Samsung Mobile, avant de sortir un smartphone doté d'un écran d'affichage souple, plusieurs obstacles devront être surmontés, ce qui pourrait retarder le lancement de l'appareil.Si Samsung maintient pour l'instant l'objectif de 2018, le produit ne sera lancé que quand « les problèmes seront surmontés à coup sûr » a indiqué Koh. Il n'a toutefois pas précisé la nature des difficultés rencontrées par la firme sud-coréenne. D'après les analystes, produire massivement un téléphone pliable avec les meilleures caractéristiques technologiques et une faible épaisseur prendra du temps.Koh a également indiqué que Samsung collaborait actuellement avec l'entreprise Harman (rachetée en 2016 par Samsung), spécialisée dans les équipements audio, pour développer une enceinte intelligente que les utilisateurs pourront commander par la voix, pour qu'elle joue de la musique ou effectue d'autres tâches. Le rachat d'Harman, une entreprise basée au Connecticut (Etats-Unis), fait partie de la stratégie de Samsung pour se positionner sur le marché émergent des voitures connectées.Amazon et Google ont déjà sorti leurs propres enceintes à commande vocale, tandis qu'Apple devrait lancer la sienne, l'Homepod, plus tard dans l'année. En revanche, Samsung n'a pas encore dévoilé de date de sortie pour son enceinte, qui devrait utiliser son assistant vocal maison, Bixby.Toutes ces annonces ont eu lieu lors d'une conférence de presse au cours de laquelle Koh a présenté le Galaxy Note 8 aux médias sud-coréens. L'occasion de revenir sur les premiers chiffres de vente : avant même que le Galaxy Note 8 ne soit lancé, 650.000 précommandes ont été enregistrées. Le Galaxy Note 8 est le smartphone le plus cher que Samsung n'ait jamais commercialisé : son prix démarre à 930 dollars aux Etats-Unis et 1.009 euros en France.