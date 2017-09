Le Samsung Galaxy Note 8 officiellement lancé

Samsung Galaxy Note 8 : 6 Go de RAM et double-capteur photo

Un écran 6,3 pouces, Bixby et même une prise jack

Modifié le 24/08/2017 à 08h16

Le Note 8 se doit donc d'être parfait : il doit redorer l'image de la gamme Galaxy Note et, surtout, doit être en mesure de tenir tête à son principal concurrent, l'iPhone 8, qu'Apple va dévoiler en septembre 2017.Samsung a décidé de frapper fort pour son Galaxy Note 8 qui vient enfin compléter la gamme Galaxy avec une phablette. Sachant qu'Apple ne manquera pas d'avoir du succès avec l'iPhone 8, Samsung a mis le paquet sur les caractéristiques techniques de l'appareil.On retrouve donc le processeur Qualcomm Snapdragon 835 pour la version américaine et l'Exynos 8895 pour les versions européennes et asiatiques. Ce processeur de dernière génération est épaulé de 6 Go de RAM (du jamais vu pour un Samsung) et d'une mémoire interne de 64, 128 ou 256 Go qu'il est possible d'étendre par carte SD de 256 Go supplémentaires.Côté batterie, Samsung a décidé de jouer la carte de la tranquillité en dotant son smartphone d'une batterie 3.300 mAh qui supporte néanmoins la charge sans fil et la charge rapide.Le constructeur sud-coréen a placé un double capteur photo à l'arrière de 12 Mpx dont un est un grand angle et l'autre un télé-objectif capable d'un zoom 2x. Sur la face avant c'est une caméra de 8 Mpx qui permettra de faire des selfies.L'image est également à l'honneur avec l'écran, sans bords, de 6,3 pouces, soit légèrement supérieur à celui du Samsung Galaxy S8 Plus. Naturellement l'écran est un Super AMOLED avec définition Quad HD+. Et pas d'inquiétudes pour la résistance : le Note 8 est certifié IP68 contre l'eau et la poussière.Petite surprise : contrairement à la tendance lancée par Apple avec l'iPhone 7, le Note 8 propose encore la bonne vieille prise jack pour les écouteurs. Samsung a néanmoins ajouté un bouton : celui dédié à son assistant personnel maison, Bixby.Le Galaxy Note 8 sera disponible en France dès le 15 septembre 2017 au prix de 1.009 euros et les précommandes commencent le 24 août 2017.