Samsung développerait une enceinte intelligente

Samsung était le dernier fabricant à ne pas avoir annoncé d'enceinte intelligente

En termes d'intelligence artificielle, Bixby a tout pour séduire

Modifié le 05/07/2017 à 17h44

La future enceinte intelligente de Samsung, dont le nom de code est, serait en cours de développement depuis plus d'un an, mais elle est loin d'être prête : ses fonctionnalités feraient toujours débat parmi les ingénieurs de la firme. Néanmoins, une chose est sûre : Samsung ne veut pas rater le coche. La sortie d'Amazon Echo pour le grand public aux Etats-Unis en 2015 a été un signal fort : Amazon, connu davantage pour le e-commerce que ses appareils connectés, en a tout d'un coup présenté un, et il a connu un succès phénoménal. Depuis, l'engouement des consommateurs et des fabricants ne faiblit pas : Google a sorti son Google Home en novembre 2016, Apple devrait sortir son HomePod en décembre 2017 et Microsoft prépare sa propre enceinte, baptisée Microsoft Invoke. Mais Samsung, qui consacre d'importants moyens à l'intelligence artificielle avec son assistant virtuel Bixby, n'en a toujours pas. Comme le montre cette fuite, cela devrait bientôt changer.En effet, le fait d'avoir développé une plateforme d'intelligence artificielle couplée à la reconnaissance vocale ouvre la voie au lancement d'une enceinte intelligente. Il serait dommage de ne pas en fabriquer une dans la mesure où les composants logiciels entrant dans sa composition font (presque) déjà partie de la propriété intellectuelle de Samsung. Le retard pris dans le lancement d'une version anglaise (et donc française, allemande, espagnole etc.) de Bixby devrait être rattrapé dans les prochains mois.Même si Samsung Bixby ne possède pas encore de fonctionnalité de reconnaissance vocale (à part en coréen), les autres capacités de sa plateforme logicielle étonnent. Bixby est par exemple capable d'adapter ses réponses à l'heure qu'il est, au lieu où se trouve l'utilisateur, à la date etc. Il est également possible de paramétrer des alertes géolocalisées : quand vous passez devant un magasin, par exemple, Bixby peut vous rappeler d'acheter telle ou telle chose.Bixby permet aussi de faire des recherches à partir d'images. Il suffit de prendre en photo une carte de visite pour tout savoir de la personne, ou bien photographier une affiche de concert pour que Bixby vous rappelle d'acheter les billets et d'y aller le jour J.