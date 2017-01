Amazon Echo vous téléporte dans Star Trek

Amazon Echo possède des fonctions cachées

Bientôt Amazon Echo en France ?

Modifié le 27/01/2017 à 16h38

». Les fans de la sérieauront tout de suite reconnu le dialogue entre le capitaine Kirk, ou le commandant Spock, et l'ordinateur de bord de l'Enterprise. Dans les années 60, (la série a été créée aux Etats-Unis en 1966), parler à un écran et lui donner des ordres était non seulement futuriste, mais totalement surréaliste. A noter cependant que l'ordinateur de l'Enterprise répondait aux questions... à l'écran.Et bien aux Etats-Unis, où l'assistant vocal personnel d'Amazon "Echo" est déjà en vente et commence à arriver chez les clients, une fonction cachée de l'assistant a très vite été découverte et fait jaser (ou rêver) sur les réseaux sociaux. En théorie, pour activer "Echo", il faut l'interpeller par le nom de l'assistant vocal embarqué, à savoir "Alexa". Ceux qui le souhaitent peuvent changer son nom, mais "Alexa" a été choisi parce que les risques d'activation accidentelle de l'assistant sont minimes avec ce nom, sauf si vous avez un Alexis ou un Alexandre dans la famille...Mais une autre commande vocale permet également de réveiller Amazon Echo et de lui donner des ordres. Il s'agit tout bonnement de... "ordinateur", tout comme dans! Pour l'instant, Amazon Echo ne parlant qu'anglais, c'est en fait "computer" qu'il faut prononcer. Là, les risques d'activation accidentelle sont réels, mais les développeurs d'Echo n'ont sans doute pas pu s'empêcher de faire ce clin d'oeil à la science-fiction.Pour l'instant, l'arrivée d'Amazon Echo en France n'est pas programmée.