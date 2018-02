Satori, le botnet qui transforme vos objets connectés en zombies

Déjà 40.000 zombies

Le digne héritier de Mirai

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

Parmi les cibles favorites de Satori, les thermostats, les TV connectées, les systèmes d'infotainment dans les voitures, mais surtout les routeurs. Une fois massif, le botnet pourrait servir à des attaques en déni de service (DDoS).En japonais, son nom signifie illumination, compréhension, éveil. Une notion d'une haute valeur philosophique, bien loin des objectifs et des méthodes du malware baptisé Satori. Repéré en décembre dernier, ce code malicieux se loge dans toutes sortes d'objets connectés au Net et les asservit, tels des zombies, pour constituer un puissant botnet, une armée de machines à la main de son ou ses maîtres.Satori n'est pas encore très gros : il aurait sous sa coupe environ 40.000 appareils, mais il grandit vite. Les experts observent avec inquiétude la discipline de son ou ses auteurs, qui modifient régulièrement leur tactique d'infection. Le moment venu, Satori pourrait servir à expédier des millions de spams, ou noyer sous des requêtes simultanées venant de chaque objet infecté les serveurs d'une compagnie, d'un hébergeur ou d'une institution.Des pans entiers du code source de Satori sont identiques à celui de Mirai, un botnet qui paralysa en 2016 plusieurs structures critiques du web en Amérique du Nord. L'attaque de Mirai fit tomber notamment Twitter, les sites d'Airbnb et du. Au faîte de sa gloire, Mirai enrôlait des centaines de milliers de routeurs, de webcam, et de toutes sortes d'objets connectés corrompus.Les trois auteurs de Mirai ont été arrêtés mi-décembre par le FBI, mais leur créature a ouvert la voie à d'autres. Pour se protéger de Satori, plusieurs mesures s'imposent : changer tout d'abord les mots de passe par défaut de vos objets connectés, et les mettre à jour si l'éditeur vous le propose. Si votre bande passante baisse, vous pouvez demander une vérification à votre FAI. Satori a la particularité de se propager rapidement à tous les objets d'un même réseau, notamment domestique.