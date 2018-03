La France assigne Google et Apple en justice pour pratiques abusives

Les développeurs « maltraités » par les GAFA

Les apps mobiles, un marché en forte croissance

Europe vs GAFA : pas un coup d'essai

Modifié le 16/03/2018 à 10h23

, d'après le ministre, vient de ce que les plateformes de vente d'applications telles que l'AppStore et le Play Store fixent des commissions de vente non négociables, récupèrent les données des utilisateurs et se réservent le droit de modifier unilatéralement les contrats passés avec les développeurs. Des pratiques qui créent unen défaveur des start-ups et développeurs français, selon Bruno Le Maire., s'est indigné le ministre ce mercredi 14 mars.D'habitude discret lorsqu'il est impliqué dans ce genre de polémiques, Google a immédiatement réagi aux propos de Bruno Le Maire en précisant que le Play Store français a été développé en collaboration avec la DGCCRF et estLe marché des applications a été particulièrement florissant ces dernières années : Apple a enregistré 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 3e trimestre 2017, et Google un peu plus de 6 milliards . Et ces données ne prennent pas en compte les publicités présentes dans les app stores.On estime qu'à fin 2018, le marché des applications pèsera plus de 110 milliards de dollars Ce n'est pas la première fois qu'un pays européen assigne l'un des GAFA en justice. Les cas de plaintes pour pratiques illégales ou position dominante sont même assez nombreux. Ainsi, Amazon est en ce moment même dans le collimateur de Bercy pour. Google a été condamné l'année dernière à payer une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir favorisé son serviceau détriment des e-commerçants.La Commission européenne doit présenter fin mars un projet de taxe (à hauteur de 2%) sur les revenus des GAFA. Bruno Le Maire a ajouté au micro de RTL :|obtiendrons la taxation|Affaire à suivre.