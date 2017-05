Les prix de l’App Store vont augmenter

Des hausses tarifaires pour l'App Store

1,09 euro minimum pour les applications payantes

Modifié le 02/05/2017 à 09h52

Cette baisse, calculée, vient se cumuler avec les variations monétaires, imprévues, de ces derniers mois entre le dollar et l'euro, entre autres. De quoi contraindre Apple à revoir les tarifs.Apple a prévenu fin avril 2017 les développeurs : les prix des applications sur l'App Store vont augmenter dans plusieurs pays dont Taïwan, le Mexique, mais également les pays de la zone euro. Une décision qui permettra à Apple de compenser les pertes de chiffre d'affaires liées au change, le groupe de Cupertino travaillant en dollars et subissant les aléas des diverses valeurs monétaires.Cela impactera donc les fans français du groupe à la pomme, qui verront les prix augmenter dans le courant de la première semaine du mois de mai. De quoi les pousser, peut-être, à opter pour un achat rapide de ce jeu qu'ils rechignaient à acheter depuis quelques mois.L'impact de cette modification tarifaire sera importante à la fois pour les clients et pour les développeurs. Ces derniers pourraient connaître une baisse des ventes liée au prix minimum fixé par Apple pour les applications payantes. Celui-ci était de 0,99 euro, soit en-dessous du seuil psychologique de 1 euro.Désormais, une fois le changement tarifaire effectué, les applications payantes coûteront un minimum de 1,09 euro. De même, le prix maximum de 9,99 euros, appliqué par exemple par Nintendo pour, passera à 10,99 euros. Mais les applications gratuites resteront gratuites, heureusement.