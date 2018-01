Le Miiverse de Nintendo sauvé de l’oubli par des fans

17 To de données

Une collecte pour l'Histoire

Modifié le 05/01/2018 à 11h40

Au total, des dizaines de millions de posts, dessins et profils ont ainsi été sauvés par l'Archive Team.216.901.986 messages, 133.003.599 posts, plus de 75 millions de captures d'écran, presqu'autant de dessins, etc. C'est le trésor mis à l'abri et aujourd'hui partagé avec le monde entier par l'Archive Team. Au total, 17 To de données qui constituent l'intégralité des échanges et des créations sur le Miiverse lors de ses cinq années de bons et loyaux services.Cet immense paquet de données a été sauvé de l'effacement définitif grâce au travail d'un groupe de passionnés réunis autour d'un but commun : archiver le web, ses contenus en péril, ce que l'Archive Team appelle notre héritage digital. Car, contrairement à la croyance, beaucoup de choses disparaissent chaque jour du Net, au gré des fermetures de sites ou de services, de leur rachat, ou de la censure.Grandes et petites choses cohabitent dans les rayonnages numériques de l'Archive Team qui oeuvre pour l'Histoire depuis 2009. L'Archive Team se désole que Nintendo n'ait pas envisagé de préserver lui-même l'intégralité du contenu du Miiverse, même si chaque usagers a eu la possibilité d'opérer le backup de ses propres contenus.Vous retrouverez donc les archives du Miiverse sur archiverse.guide. Peut-être y figurent vos œuvres. Lancé par Nintendo en 2012 sur Wii U puis l'année suivante sur 3DS, le Miiverse était ce réseau social rassemblant les joueurs sous la forme de leur avatar. Ils pouvaient communiquer par messages textes et manuscrits.