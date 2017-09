Super Mario n'est plus plombier selon Nintendo !

Réorientation professionnelle pour Super Mario

Alors que Super Mario prépare son grand retour sur Nintendo Switch avec le nouvel opus Odyssey, Nintendo vient de créer un mini-séisme émotionnel chez les fans de la première heure. En effet, en mettant à jours sa biographie officielle, Nintendo a visiblement décidé de réorienter la carrière professionnelle du célèbre héros moustachu.Sur le site web japonais de Nintendo, dans la section dédiée à Mario, on peut désormais lire : "" Rappelons que cela fait 32 ans maintenant que Super Mario fait partie de la vie de nombreux gamers dans le monde entier.En d'autres termes, celui que l'on a longtemps désigné comme le « plombier italien » a visiblement décidé de raccrocher, et de s'adonner exclusivement à ses passions, à commencer bien sûr par secourir la célèbre princesse Peach des griffes du terrible Bowser. Pas de panique, hormis cette réorientation professionnelle, la biographie de Mario indique que ce dernier est toujours d'origine italienne, qu'il est toujours le frère de Luigi, et que le héros à moustache est également adepte de sports et de course automobile. Ouf !Rappelons au passage que si Mario Kart 8 Deluxe est déjà disponible sur Nintendo Switch, ce bon vieux Mario reprendra du service dans Super Mario Odyssey le 27 octobre prochain, un épisode auquel nous avions pu jouer tout récemment dans le cadre d'un évènement organisé par Nintendo à Paris