Apple : l'action atteint un nouveau record

Des encouragements de l'"Oracle d'Omaha"

Modifié le 05/05/2018 à 11h42

credit googleLe marché financier a également réagit au signal envoyé par l'investisseur Warren Buffet, qui a acquis 75 millions d'actions Apple supplémentaires via sa firme Berkshire Hattaway, selon une déclaration faite à CNBC. Il détient dorénavant plus de 240 millions d'actions Apple pour une valeur totale de plus de 43 milliards de dollars, soit pres de 5% de la capitalisation totale évaluée à 931 milliards de dollars...