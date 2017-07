Legion, la gamme pour gamers de Lenovo

Design discret, mais vraie ADN jeu pour les Legion

Ecran UHD, thunderbolt 3, tout y est dans le Y720 et le Y520

Modifié le 30/06/2017 à 11h06

Lenovo a soigné les joueurs avec des PCSous sa coque noire classique, on peine à déceler l'ADN pourtant purement gamer de la nouvelle légion Lenovo. Legion Y720 et Legion Y520 ont de quoi en imposer au public de plus en plus exigeant des joueurs, qui estiment à juste titre que l'inflation de puissance des machines de dernière génération les autorise à ne plus sacrifier les performances à la mobilité.Lenovo annonce donc d'entrée la couleur : avec sa gamme Legion, les gamers auront accès la réalité virtuelle, qui s'affirme comme la plus grande tendance de jeu en 2017. Grâce à sa carte graphique Nvidia 1060 dernière génération, soutenue par un processeur Intel Core i7 lui aussi dernière génération et une mémoire DDR4 de 16 Go, le Y720 supporte aisément la connexion d'un casque de réalité virtuelle via son port HDMI.Rassurez-vous, le plaisir des yeux est aussi garanti sur l'écran et dépassera sans doute même vos attentes, avec une dalle anti-reflet IPS ultra haute définition de 3840x2160. Côté son, comptez aussi sur la haute résolution : le Lenovo Legion Y720 embarque le Dolby Atmos de Windows spatialisant le son en 3 dimensions, pour une immersion maximum.La connectivité n'est pas en reste, avec le désormais incontournable port Thunderbolt 3. L'espace de stockage atteint 1,2 To. La touche gamer, c'est aussi le rétro-éclairage, classique sur le Y520, en dégradé RVB rouge vert bleu sur le Legion Y720. Mention spéciale aussi pour la gestion du bruit et de la température : les deux Legion sont parmi les plus performants dans leur catégorie sur ces deux critères. Les prix ? A partir de 1199 euros pour le Legion Y720 et 799 euros pour le Y520.