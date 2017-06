Alienware : des accessoires pour les gamers présentés à l’E3

Tout en version advanced ou pro

Des accessoires pour l'AREA 51 ?

Deux souris, deux claviers, deux moniteurs XXL cadencés à la fréquence incroyable de 240 Hz pour une vitesse de réponse à l'affichage de l'ordre de la milliseconde !Dédiée au jeu vidéo, la gamme de PC Alienware brillait jusque-là par l'absence de matériel périphérique portant son sigle. Une lacune que Dell, le propriétaire, entend combler avec une série d'accessoires que le constructeur va présenter à l'E3 qui s'ouvre ce mardi à Los Angeles. On commence avec deux souris sobrement baptisées Advanced Gaming Mouse et Elite Gaming Mouse. Parmi leurs nombreuses options : réglage de la sensibilité, LED réglables, et neuf boutons configurables à volonté.Vient ensuite le clavier. Lui aussi devra faire avec un nom banal, Advanced Gaming Keyboard, et des capacités plutôt classiques pour le gaming comme des touches mécaniques et un éclairage LED. La version Pro est en plus dotée d'un rétro-éclairage, d'une roulette pour le volume et d'une mémoire embarquée pour enregistrer les macros.Les joueurs regarderont surtout l'Alienware 25 Gaming Monitor, qui offre une résolution Full HD de 1920 x 1080, une luminosité très élevée, mais surtout une vitesse de rafraîchissement exceptionnelle de 240 Hz. Comme toujours chez Alienware, deux versions sont proposées, la version Pro embarquant une carte contrôleur Nvidia G-Sync qui élimine définitivement toute latence à l'affichage.Du matériel haut de gamme, dont Alienware n'aura pas à rougir vis-à-vis de la concurrence, et qui sera du plus bel effet raccordé à la dernière génération de son PC AREA 51. Ce dernier aura l'exclusivité du monstrueux processeur AMD Ryzen Threadripper proposé en 12 ou 16 cœurs, watercoolés et pouvant prétendre jusqu'à trois cartes graphiques. Sortie de l'Area 51 en version Threadripper prévue le 27 Juillet.