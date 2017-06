Accelerator : la carte graphique externe pour gamers par HP

Accélérateur de performances

Prix de lancement à 300 euros ?

Modifié le 09/06/2017 à 10h52

On ignore toutefois si l'Accelerator sera compatible avec d'autres machines que les HP.Les cartes graphiques externes semblent être à nouveau dans le vent. Après le Razer Core, viendra bientôt l'Accelerator de HP annoncé pour le mois d'août. Sa mission, très claire : transformer votre PC portable en machine dédiée au jeu.L'Accelerator accueille une carte graphique ainsi qu'un disque dur. Il est doté de plusieurs ports additionnels : quatre USB 3.0, un port USB-C, et il se connectera à votre PC via un port Thunderbolt 3. Une fois branché, il dope la puissance de calcul et d'affichage de votre laptop afin d'y faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources.Proposé aux Etats-Unis au prix très compétitif de 299 dollars, son prix de lancement en France devrait graviter autour de 300 euros. Soit en entrée de gamme pour cette famille de produits, le Razer Core se situant, lui, aux alentours de 500 euros. L'Accelerator sera vendu vide ou pré-équipé d'une Radeon ou d'une GeForce. Vous pourrez y ajouter un disque SSD. Dédié au jeu vidéo, l'Accelerator trouvera une utilité également pour ceux qui font de l'édition vidéo.La principale incertitude de l'Accelerator réside dans sa compatibilité. Il n'y aura évidemment aucun problème si vous choisissez les portables HP de la gamme Omen, dont on note au passage le design plus anguleux, dans les couleurs rouge et noir, que la précédente génération. En revanche, rien ne dit pour l'heure que l'Accelerator fonctionnera avec d'autres modèles d'autres fabricants. Tout dépendra de la présence ou non d'un port Thunderbolt 3 performant.