Lenovo développe un laptop à écran flexible

Flexible, les laptops du futur ?

Petit écran deviendra grand

Modifié le 22/06/2017 à 11h52

Lenovo promet une machine fonctionnant essentiellement à la voix ou au stylet, même si pour l'heure le constructeur ne livre aucun détail technique de cette possible future machine.Un jour on pliera son PC comme une feuille de journal, et celui-ci sera presque aussi fin qu'un quotidien. Partant de cette conviction, le fabricant chinois Lenovo a présenté en exclusivité mondiale à New York ce 20 juin une image de ce qui pourrait être le futur standard des laptops.Autant vous dire que pour l'heure, de l'idée à sa réalisation, il faudra être patient, voire optimiste. Lenovo le reconnaît lui-même : la révolution n'aura lieu qu'une fois parvenues à maturité les technologies d'écrans souples. Depuis des années déjà, plusieurs projets allant dans cette direction ont été présentés. L'un des plus aboutis semble d'ailleurs être le concept Cplus de smartphone pliable de Lenovo, enroulable autour du poignet, et présenté en avant-première l'an dernier.Hélas, comme pour le laptop, ce smartphone monté en bracelet à écran souple n'a pas encore montré le bout de son bouton de démarrage. Il devait voir le jour en 2017, mais on attend toujours. Signe sans doute des difficultés techniques rencontrées par le constructeur. La technologie OLED semble pour l'heure la plus avancée pour les futurs écrans flexibles, mais seuls des écrans souples de petite surface, type smartphone, bracelet numérique ou cadre photo numérique semblent pour le moment donner des résultats.Les écrans de taille plus importante devront sans doute attendre encore. L'an dernier, Lenovo avait d'ailleurs évoqué un concept de tablette flexible, baptisée Lenovo Folio. On n'en a plus de nouvelles non plus.