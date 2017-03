Razer Blade Pro : le PC gamer dernier cri dévoilé

Le Razer Blade Pro bat les records de performance

Avec le Blade Pro, Razer offre une nouvelle expérience visuelle et auditive

Modifié le 29/03/2017 à 19h14

La pièce maîtresse de cet ordinateur est son processeur Intel Core i7 de 7e génération, doté de 4 cœurs. Est-ce considérable ? La réponse est oui, puisque de toute la multitude de PC gamers, seuls Alienware Aurora R5, Falcon Northwest Tiki et Digital Storm Velox embarquent un tel processeur. Fonctionnant sur une fréquence de 2,6 GHz, ce processeur est également overclocké : en d'autres termes, lorsque c'est possible, Razer permet d'accélérer ce processeur encore davantage, quitte à ce qu'il chauffe plus.Le second élément clé pour un PC gamer, c'est bien sûr sa carte graphique. Et là encore, Razer a de quoi surprendre, puisque le Razer Blade Pro embarque la Nvidia GeForce GTX 1080 GPU, à savoir la carte graphique de GeForce la plus performante actuellement, le nec plus ultra en matière d'affichage vidéo.Côté RAM, cet ordinateur est doté d'un module 32 Go conçu selon le standard DDR4, ce qui se traduit à la fois par une fréquence élevée et une consommation limitée en énergie.Cet ordinateur est doté d'un écran 17,3 pouces en résolution 4K. Au cœur de cet écran est intégrée la technologie IGZO, qui permet aux électrons de bouger 20 à 50 fois plus vite que dans un écran LCD. Résultat : à chaque instant, le rendu graphique est au plus près de ce qu'il doit être, les retards dans l'affichage étant réduits au minimum. Cela peut sembler être une recherche de perfection inutile, mais le rendu qu'offre cet écran est nettement supérieur à celui des écrans équipant les ordinateurs classiques ou les téléviseurs grand public.Au niveau du son, le Razer Blade Pro présente une prise pour écouteurs de type jack. Grâce au rachat en octobre 2016 de THX, un spécialiste américain de la sonorisation cinématographique, qui a notamment assuré le son des tous premiers films de la saga, Razer peut se vanter, là encore, de performances inégalées. La fréquence de réponse et la réduction des nuisances sonores sont réglées aux standards cinéma, tandis que la diaphonie (l'interférence d'un deuxième signal) et la distorsion sont réduits au minimum. Son prix de départ n'est pas à la portée de toutes les bourses puisqu'il s'élève à 4499 euros.