Mon ordinateur est lent : que faire ?

Modifié le 11/01/2018 à 16h59

D'un bon nettoyage de disque au changement de processeur, ce petit guide pratique abordera les astuces les plus efficaces afin d'enrayer le ralentissement naturel de votre ordinateur, qu'il soit fixe ou portable.Avant de démonter votre ordinateur, un petit passage par de l'optimisation logicielle ne fait jamais de mal. Pas besoin de grosses connaissances techniques pour le faire, quelques clics de souris suffiront àSi on trouve facilement des disques durs de grosses capacités sur la majorité des ordinateurs, il n'est pas non plus rare de tomber sur des machines avec seulement 32 Go de stockage. C'est souvent le cas sur les hybrides à moins de 250€. Sachant queréclame en général plus de 15 Go pour s'installer, il ne reste au final plus grand-chose pour vos fichiers !Pour bien fonctionner, un système d'exploitation réclame un peu d'espace libre sur le disque dur, 10-15% au moins. En dessous de ce niveau, de sérieux ralentissements apparaîtront. Il conviendra donc de commencer par vérifier l'espace disponible sur vos disques.désinstaller les logiciels inutiles et les fichiers temporaires.Pour remédier à un manque d'espace, il n'y a pas de secret : faites le tri. Comme dans votre armoire, si tout s'entasse, vous ne retrouverez plus rien ! Si un logiciel ne vous a pas servi depuis des mois, en avez-vous réellement besoin ? Certains constructeurs bourrent leurs machines de programmes souvent inutiles. C'est duqui ne demande qu'à être effacé. Idem pour vos photos ou documents : autant les conserver sur un disque externe. Tout sera à l'abri et vous gagnerez un gros espace de stockage.Une autre solution pour libérer l'espace consiste à éliminer les fichiers temporaires utilisés par le système. Windows 10 en accumule parfois plusieurs giga-octets en toute discrétion. Afin de vous en débarrasser, faites un clic droit sur votre partition principale depuis l'explorateur de fichiers. Dans le menu déroulant, cliquez sur, puis dans le premier onglet choisissez. Après quelques secondes, l'OS vous indiquera ce que vous pouvez récupérer comme place. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi effacer les fichiers système (si vous êtes sûr de vous).Au fil du temps, les systèmes d'exploitation ont tendance à laisser trainer des bouts de fichiers un peu partout. Si c'est totalement invisible pour l'utilisateur, cette fragmentation se ressent néanmoins par lesqu'elle peut provoquer.Pour reprendre l'analogie de l'armoire, imaginez qu'au début vos chemises étaient bien rangées, mais que le temps passant elles sont maintenant toutes disséminées parmi vos pantalons. Vous allez perdre du temps à chercher celle qui vous intéresse. Pour un OS, c'est la même chose : il va perdre du temps à chercher un fichier précis quand plusieurs morceaux sont mélangés sur le disque. Pour y remédier, il faut faire unedéfragmenter le disque dur / optimiser le SSD.Avant toute chose, notez que les systèmesetne nécessitent pas de défragmentation. Seul Windows, de par son système de fichiers, nécessite l'emploi d'un tel procédé. Autre point important : la défragmentation est utilisée sur les disques durs mécaniques, pas les SSD. Pour ces derniers, on parle d'optimisation ou de. Windows 10 utilisera l'option la plus adaptée selon votre matériel.Pour procéder à une défragmentation, il suffit d'utiliser l'outilqui se trouve dans le dossier. Par défaut, le système effectue des optimisations régulièrement, mais vous pouvez toujours le faire manuellement si vous trouvez votre ordinateur lent.Si, il se peut que le problème provienne de pilotes pas à jour. Un pilote est un microprogramme qui fait la jonction entre votre matériel - carte-mère, disque dur, etc... - et votre. Un pilote pas à jour peut entraîner des dysfonctionnements du matériel, voir une incapacité totale à l'utiliser.A un niveau plus bas du système, on retrouve aussi le BIOS ou l'UEFI, son évolution. Là encore, ce microprogramme fait la liaison entreet. Il est crucial d'avoir un BIOS/UEFI fonctionnel. Un endommagement à ce niveau peut aller jusqu'à empêcher votre OS de démarrer.mettre à jour vos pilotes et le BIOS/UEFI.Selon le système utilisé, laest soit automatique, soit manuelle. Dans ce dernier cas, il faut alors visiter les sites officiels des constructeurs pour chaque composant important de votre machine. Il existe sur le net des sites spécialisés qui peuvent analyser votre ordinateur afin de vérifier la validité de vos pilotes.Pour le BIOS/UEFI, la manœuvre est souvent automatisée sur les ordinateurs récents. Pour les plus anciens PC, il faut en revanche mettre les mains dans le cambouis. Mettre à jour le BIOS/UEFI n'est pas très compliqué, mais demande néanmoins de la prudence. Une fausse manœuvre peut ruiner le démarrage de votre ordinateur. L'idéal est de passer sur le site de votre constructeur afin d'obtenir un maximum d'informations. Ne tentez cette manœuvre que si vous savez ce que vous faites.Quelque soit votre système d'exploitation, s'il n'est pas mis régulièrement à jour, il rendra votre. En plus de renforcer la sécurité, les mises à jour d'OS servent aussi à améliorer sa stabilité et son comportement au quotidien. Des bugs pouvant entraîner des ralentissements peuvent ainsi être réglés via desréguliers.mettre à jour le système d'exploitation.Si vous êtes sous Windows 10, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Microsoft impose en effet les mises à jour de son système, ne laissant quasiment aucun contrôle à l'utilisateur. Si ces méthodes peuvent faire grincer des dents, elles ont l'avantage d'aider les novices à maintenir un PC à jour.Sur MacOS et GNU/Linux, les choses sont plus classiques. L'utilisateur est averti des nouvelleset peut choisir ou non de les installer. Il est aussi possible de ne sélectionner qu'une partie des mises à jour. La souplesse est de mise.