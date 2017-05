Automobile : le GPS fait perdre 29 heures par an

Le GPS fait perdre 29 heures par an aux automobilistes

Le GPS : un passager comme les autres

Modifié le 30/05/2017

Les indications données par le GPS sont parfois confuses voir clairement erronées. L'automobiliste, qui les suit sans se méfier, a toutes les chances de faire des détours qui peuvent être très longs.L'étude, menée sur 2.000 personnes, a analysé les trajets pour lesquels les conducteurs ont été emmenés sur le mauvais chemin par leur GPS, ou les trajets pour lesquels le GPS n'a pas choisi l'itinéraire le plus court. Au total, selon le rapport publié par MyTaxi le 30 mai 2017,par les automobilistes sur les routes du Royaume-Uni.Les indications confuses sont également l'un des problèmes de GPS : 27 % des répondants estiment que ce manque de clarté est l'un des aspects les plus ennuyeux de l'appareil. Mais son utilisation est croissante, si bien qu'au Royaume-Uni, dès le 4 décembre 2017, les nouveaux conducteurs devront bien savoir utiliser un GPS pour obtenir leur permis de conduire.Il ressort de l'étude que les automobilistes parlent à leur GPS et, plus précisément, qu'ils s'énervent dessus. 47 % des interrogés ont déclaré avoir déjà eu une discussion avec leur appareil en cas de désaccord sur l'itinéraire. 31 % lui ont même crié dessus "". Naturellement, le GPS ne leur a pas répondu...Mais si le GPS est utile pour trouver son chemin, il est aussi dangereux : 52 % des interrogés admettent qu'ils ne se fient qu'au GPS et ne regardent plus les panneaux de signalisation.