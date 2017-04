L'inventeur d'Internet reçoit 1 million de dollars

Internet, une invention incontournable

Le combat de Tim Berners-Lee : préserver la liberté sur Internet

Modifié le 07/04/2017 à 19h00

Le rôle de Tim Berners-Lee, non seulement dans l'histoire de l'informatique, mais aussi dans l'histoire de l'humanité tout court, serait difficile à surévaluer. Si Internet n'avait pas été inventé, à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui ? Vicki L. Hanson, Président de l', qui attribue tous les ans le prix Turner, a déclaré : «».Dans son discours, Vicki Hanson a déclaré que les éléments inventés par Tim Berners-Lee qui ont permis la naissance d'Internet sont toujours utilisés aujourd'hui. Ce génie a non seulement imaginé ces éléments séparément, mais a aussi développé le modèle selon lequel ils fonctionnent ensemble. L'invention majeure de Tim Berners-Lee a été de proposer une interface unique pour l'affichage des contenus reçus, quelle que soit leur nature.En tant qu'homme qui a vu naître Internet, Tim Berners-Lee a quelques idées sur la façon dont il doit évoluer. Il considère qu'il est important de préserver son côté libre, de faire en sorte qu'Internet serve à connecter les gens entre eux et les informer de la façon la plus ample possible. «», a-t-il estimé. Il considère également néfastes les tentatives de certains pays, comme l'Inde, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie, de créer un Internet national. Il compare ces tentatives au feu America Online, qui allait à l'encontre de la nature de l'Internet en créant un réseau national avec un fournisseur de contenus unique. Cette façon de penser Internet est néfaste, selon lui.Le prix Turing est ainsi nommé en l'honneur du mathématicien américain Alan Turing, considéré comme le père de la science informatique moderne. A noter que Tim Berners-Lee a connu personnellement Alan Turing.