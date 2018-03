Nvidia GeForce 11 devrait sortir cet été

La série GeForce 11 devrait finalement arriver en juillet

Des capacités de 8 et 16Go

Modifié le 30/03/2018 à 15h02

Cette famille de cartes graphiques sera basée sur les architectures de puce Turing et Ampere.On s'attendait à ce queannonce sa nouvelle série lors du GTC 2018, mais aucune date n'a encore été officiellement donnée par le fournisseur. Quelques informations ont tout de même été divulguées et laissent à penser que de nouveaux produits seront commercialisés cet été.Ladevrait équiper la majorité, voire la totalité des prochaines. Il ne serait donc pas étonnant de voir la, ainsi que les gammesetdédiées à l'IA et aux voitures autonomes. Or, le producteur SK Hynix a annoncé que la GDDR6 entrera en production dans trois mois, entre fin juin et début juillet. Cela confirme donc que les cartes graphiques de la famille GeForce 11 pourront être lancées dès le début de l'été.D'après l'annonce de SK Hynix au GamersNexus, la nouvelle mémoire dont disposeront les cartes graphiques Nvidia sera deux fois plus rapide que la précédente. La GDDR6 fonctionnera à 1,35v, mais elle coûtera environ 20 % plus cher à produire. Le prix de lancement augmentera lui aussi et sera logiquement plus élevé que celui de la sérieà ses débuts.Le fabricant sud-coréen a aussi confirmé que les puces GDDR6 présenteront une capacité de 1 Go et 2 Go. Comme chaque unité de gestion mémoire GDDR 32bits est généralement associée à une seule puce GDDR, les cartes graphiques GTX 1180 et 1170 devraient atteindre des capacités de 8 Go et 16 Go sur les GPU 256 bits. On ignore encore si chaque carte correspond à une capacité ou si les deux cartes seront accessibles en 8 Go et 16 Go.