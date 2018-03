Nvidia annonce deux nouvelles puces, dont une pour la cryptomonnaie

Turing, la remplaçante de l'Nvidia GeForce GTX 10

Ampere, une puce pour les cryptomineurs (et les utilisations professionnelles)

Modifié le 05/03/2018 à 10h42

La première sera orientée vers le(pour équiper les futures, dont le prix risque de s'envoler) tandis que la deuxième est censée s'adresser aux cryptomineurs. À noter que les spécificités de chaque puce n'ont pas encore été confirmées par Nvidia.Ce n'est pas la première fois que Nvidia annonce une nouvelle carte graphique pour remplacer la GeForce GTX 10, qui fêtera bientôt ses deux ans. La puce graphique Volta, présentée en mai 2017, devait être son successeur. Mais ce pourrait finalement être le nouveau design de puce Turing, accompagné du processeur GA104, qui équiperait les nouvelles. Elle devrait être présentée le 26 mars à la conférence GPU Technology, pour être finalement lancée le 12 avril.Cette annonce peut surprendre, puisque Volta avait été annoncée en 2017 comme la future puce des cartes graphiques nouvelles générations. On peut cependant imaginer que ces deux puces puissent se compléter et offrir chacune des fonctionnalités différentes qui répondent à des besoins divergents.L'annonce de deux nouvelles puces répond à une problème de stocks rencontré l'année dernière par Nvidia. La firme n'avait plus assez de cartes graphiques à proposer à ses clients, car les mineurs de cryptomonnaie avaient épuisé les réserves. Ce phénomène avait de plus entraîné une montée des prix des produits Nvidia.Le fournisseur de carte graphique a alors décidé de développer une architecture de puce spécialement dédiée au cryptominage. La deuxième puce annoncée, nommée Ampere, devrait donc être celle spécialisée dans ce domaine.