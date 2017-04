Nvidia en remet une couche avec sa Titan Xp

Les différences entre la GTX 1080 Ti et la Titan XP

La Titan Xp coûte 500 euros de plus que la GTC 1080 Ti

Modifié le 07/04/2017 à 13h32

Nvidia a lancé cette nouvelle carte graphique par surprise, sans prévenir la presse avec de l'avance. Mais son prix risque de freiner une bonne partie des potentiels acheteurs.La Titan Xp est désormais la carte graphique la plus puissante de chez Nvidia : elle propose 3.840 unités de traitement : la puce GP102 est donc utilisée intégralement, alors que la GTX 1080 Ti ne propose que 3.584 unités de traitement. De plus, la fréquence des unités est de base celle boostée sur la GTX 1080 Ti : 1.582 Mhz.La Titan Xp dispose d'un Go de mémoire RAM de plus, ce qui porte le total à 12 Go (contre 11 pour la GTX 1080 Ti) avec une vitesse de 11,4 Gbps. Une interface mémoire de 384 bits et une bande passante mémoire de 547,7 Gops viennent clore les caractéristiques de cette bête de compétition. Elle intéressera bien évidemment les utilisateurs les plus exigeants, notamment, les professionnels.La dernière née des cartes graphiques du constructeur Nvidia reste, comme son aînée la Titan X, hors de prix pour la grande majorité des utilisateurs et même des joueurs. Alors que la GTX 1080 Ti est déjà parmi les plus chères du marché, affichant un prix d'environ 800 euros en fonction des sites Internet, la Titan XP manque de peu de doubler la mise.Disponible sur le site de Nvidia, elle affiche le prix de 1 349 euros, soit plus d'un SMIC net (1 149 euros par mois pour 35 heures).