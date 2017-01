CES 2017 : NVIDIA annonce les GeForce GTX 1050 pour mobiles

Modifié le 03/01/2017 à 18h07

L'architecture graphique Pascal de la marque au caméléon continue de gagner du terrain. Et si NVIDIA devrait annoncer quelques nouveautés du côté de l'avec l'Android Shield TV, la marque officialise l'arrivée des GeForce GTX 1050 sur mobiles. Une arrivée quelque peu éventée depuis plusieurs semaines par divers. Les ordinateurs portables équipés de GeForce GTX 1050 et GeForce GTX 1050 Ti bénéficieront d'une puce gravée en 14 nm et compatible DirectX 12. La technologie Battery Boost de la marque sera également de la partie.Dans les grandes lignes, NVIDIA annonce 3 fois les performances de la génération précédente pour des jeux fluides en 1080p à 60 fps. La firme de Santa-Clara détaille lesde la sorte : 640 coeurs CUDA pour la GeForce GTX 1050 et 768 pour la GeForce GTX 1050 Ti. Les unités de texture sont également en nombre supérieur : 48 pour la GeForce GTX 1050 Ti contre 40 pour le modèle standard. Si ces caractéristiques sont identiques aux modèles, jusque dans le bus mémoire interfacé sur 128 bits, la surprise vient du nombre d'unités ROP annoncé à 16 pour la GeForce GTX 1050 contre 32 pour le modèle Ti. Ce point nous a été confirmé par NVIDIA.Les fréquences évoluent face au modèle pour PC de bureau avec un couple 1354 MHz / 1493 MHz (Boost) pour la GeForce GTX 1050 et 1493 MHz / 1620 MHz pour le modèle GeForce GTX 1050 Ti. Ici NVIDIA semble bien moins conservateur qu'il ne l'est sur PC de bureau pour ce qui concerne la fréquence Boost, notre récent test complet de la GeForce GTX 1050 Ti avait d'ailleurs mis en avant une fréquence Boost observée de 1 759 MHz, loin des 1 392 MHz officiels. Un mot sur la mémoire qui est de type GDDR5 et peut atteindre les 4 Go cadencés à 1 750 MHz quel que soit le modèle.NVIDIA indique que plus de 30 ordinateurs portables seront disponibles dans le courant du premier trimestre avec une GeForce GTX 1050 : on devrait d'ailleurs en voir certains dès cette semaine au CES notamment chez Acer, Alienware, Asus, Dell, HP Lenovo ou MSI.