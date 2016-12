NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti : entre deux eaux nommées Radeon

Modifié le 20/12/2016 à 19h43

NVIDIA continue de décliner son architecture graphique de nouvelle génération Pascal. Après avoir largement occupé le terrain du haut de gamme, la marque au caméléon revenait un peu plus tôt cet automne sur l'entrée/milieu de gamme avec une toute nouvelle puce au cœur de la GeForce GTX 1050 Ti.De quoi redéfinir le niveau de performances des cartes vendues dans les 150 euros ? Pas si sûr car en face, c'est-à-dire chez AMD, on ne reste pas les bras croisés. La marque de Sunnyvale avait effectivement lancé, parallèlement à sa Radeon RX 480 les Radeon RX 460 et RX 470. Des cartes basées sur Polaris qui voient leur tarification évoluer avec l'arrivée des petites dernières de NVIDIA.L'occasion pour nous de passer tout ce petit monde sur le grill et de faire le point sur ce que l'on peut espérer en terme de performances graphiques pour 150 euros en cette fin 2016.