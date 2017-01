CES 2017 : NVIDIA GeForce Now sur PC & Mac pour jouer aux jeux AAA sans carte graphique haut de gamme

Modifié le 05/01/2017 à 14h08

Vous connaissez Netflix ? Imaginez le même service mais avec des jeux vidéo. C'est exactement la promesse du GeForce Now de NVIDIA qui propose, moyennant un abonnement, de jouer sur son téléviseur aux derniers jeux du moment dans les meilleures conditions possibles et ce sans se soucier de la puissance graphique. Le rendu 3D est en effet effectué à distance sur les serveurs du caméléon : votre Shield TV se contente de décoder le flux vidéo qui lui est envoyé. C'est le principe dupromis depuis plusieurs années déjà par plusieurs acteurs.Aujourd'hui, NVIDIA passe la vitesse supérieure et annonce la suite logique. GeForce Now et son offre de jeux streamés arrive sur PC et sur Mac. La marque au caméléon est en effet magnanime au point de penser aux possesseurs de Mac souvent mis de côté en matière de jeu vidéo. Pour le moment annoncé exclusivement pour le marché américain, GeForce Now pour PC et Mac permet de louer la puissance d'une GeForce GTX 1060 ou d'une GeForce GTX 1080. Car à la différence du service GeForce Now sur Shield, il vous faudra continuer à acheter vos jeux via les plate-formes habituelles. Votre PC virtuel NVIDIA vous donnera accès aux différentes plate-formes sur lesquelles vous vous connecterez pour récupérer vos jeux et en ajouter de nouveau, moyennant finance évidemment. NVIDIA semble prendre en charge nombre de plate-formes de jeux puisqu'il est question de Battle.net, de Gog, d'Origin, Steam ou Uplay. Mais attention, l'espace de stockage maximal est de 1 To.Vous l'aurez compris, l'idée derrière GeForce Now est de permettre à des configurations modestes d'un point de vue du circuit graphique de jouer aux derniers jeux dans les meilleures conditions possibles (NVIDIA réclame une ligne Internet avec un débit de 25 Mbps minimum). Là où les choses se compliquent sérieusement c'est du côté du tarif. Car contrairement à l'abonnement Netflix, pour reprendre notre parallèle initial, qui vous donne accès à tout le catalogue de séries du service pour une somme fixe mensuelle, ici l'abonnement ne donne accès à aucun jeux : vous devrez les acheter vous même. Ce que vous payez en réalité c'est du temps de jeu. A 25 dollars par mois, le service propose 20 heures de jeu sur GeForce GTX 1060 ou 10 heures de jeu sur GeForce GTX 1080.A 250 dollars la GeForce GTX 1060 6 Go (tarif US), celle-ci est donc rentabilisée en 10 mois d'abonnement GeForce Now. Reste bien sûr à savoir comment brancher une GeForce GTX 1060 sur son Mac sauf à passer par un boîtier externe. L'heure de jeu est donc facturée 1,25 dollars sur GeForce GTX 1060 et 2,5 dollars sur GeForce GTX 1080. Cela nous semble très cher pour les débuts du service mais cela devrait éviter à NVIDIA une ruée vers son service histoire de faire monter celui-ci en qualité. NVIDIA prévoit d'ouvrir le service en accès anticipé dans le courant du mois de mars. Aucune date n'est annoncée pour l'Europe ou pour la France.Précisons enfin que l'abonnement GeForce Now pour PC et Mac n'a rien à voir avec l'abonnement GeForce Now pour Shield. Les deux services, bien que portant le même nom, ne se complètent pas et poursuivent pour l'heure deux chemins distincts.