Nvidia baisse le prix de la carte graphique GTX 1080

Sur le site du constructeur, la carte graphique Geforce GTX 1080 est indiquée en rupture de stock et seules les offres partenaires en disposent. Via l'offre Clubic Bons Plans, nous vous proposons de profiter, avec le code MISSION d'une carte GeForce GTX 1080 + For Honor et Ghost Recon à 474 euros.



Modifié le 15/03/2017 à 17h07

Le lancement de la GTX 1080 Ti n'a pas déçu les attentes des gamers : cette carte graphique apparaît comme la plus performante du marché avec sa mémoire GDDR5X à 11 Gb/s et ses 11 Go de mémoire tampon. La GTX 1080 Ti est plus puissante que la GTX 1080, et afficherait des performances équivalentes, voire supérieures à celles de la Titan X.Côté prix, la GTX 1080 Ti se vendrait 1,58 fois moins cher que la Titan X. La nouvelle carte graphique de Nvidia coûte ainsi 824 euros (contre 1 300 euros pour laTitan X). Si ce tarif onéreux s'adresse à des joueurs ayant un fort pouvoir d'achat, les prix pratiqués par Nvidia sont bien plus faibles que ceux de la concurrence, et laissent entrevoir une démocratisation progressive de la réalité virtuelle et du jeu en haute définition.Le lancement de la GTX 1080 Ti a poussé Nvidia à revoir à la baisse les tarifs de la version précédente, la GTX 1080. Une diminution des tarifs qui était très attendue des gamers.La GTX 1080 se vend désormais entre 579 euros pour les cartes custom et 635 euros pour les Founder Editions. En revanche, le prix de la GTX 1070 demeure inchangé.