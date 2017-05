WannaCry : un expert revient sur l'attaque "la plus importante de l'histoire"

WannaCry a fait 300 000 victimes en quelques jours

Mises à jour, sauvegardes régulières, logiciel antivirus : soyez armé

Modifié le 23/05/2017 à 10h53

Si vous avez manqué cette actualité, sachez que WannaCry est un ransomware, à savoir un type de malware (logiciel malveillant) qui a pour but de chiffrer les données personnelles des victimes, ce qui rend documents, photos, bases de données et autres, illisibles, explique Jérôme Segura. La seule façon de les déverrouiller, c'est d'utiliser une clef de déchiffrement, que les criminels promettent d'envoyer contre paiement en bitcoin, une monnaie numérique.La propagation de WannaCry a pu être arrêtée grâce à un informaticien souhaitant rester anonyme . Celui-ci a analysé le code de ce ransomware et s'est aperçu que ses agissements étaient soumis à une condition : qu'un nom de domaine très précis soit inaccessible. Pour une dizaine d'euros, il a alors tout de suite acheté ledit domaine, arrêtant l'épidémie.Sauf qu'entre-temps, WannaCry a déjà infecté 300 000 ordinateurs à travers le monde, un témoignage éloquent de la force destructrice d'un malware circulant dans un réseau informatique tel qu'Internet.D'où provient cette menace ? Selon Jérôme Segura, l'identité des créateurs de WannaCry reste encore un débat ouvert, malgré certaines pistes qui pointeraient vers la Corée du Nord. Plusieurs variantes existent, mais la spécificité de WannaCry reste la même : ce ransomware était accompagné d'un vers informatique qui essaye de propager l'infection à l'intérieur des réseaux mais aussi sur l'internet, de façon aléatoire, à la recherche d'ordinateurs vulnérables, explique notre interlocuteur.Alors, que faire pour éviter d'être frappé ? Selon Jérôme Segura, il faut mettre à jour tous les postes informatiques et vérifier que le pare-feu bloque les types de connexions externes dont vous n'avez pas normalement besoin. Par ailleurs, les sauvegardes sont un élément crucial contre le ransomware, car en cas d'infection, il est possible de restaurer les données sans avoir à payer la rançon. Finalement, il est nécessaire de disposer d'un logiciel de protection efficace contre cette menace, c'est-à-dire qui est capable de détecter le ransomware par son comportement et non seulement par certaines signatures.Et si vous êtes attaqué, évitez surtout de payer la rançon demandée : vous avez affaire à des escrocs, vous n'avez donc pas forcément la garantie de récupérer vos fichiers.