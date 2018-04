Bon plan : le chargeur panneau solaire à 32€ au lieu de 46€ avec le code BE9RAAZK

Un petit code pour une belle promo

Un compagnon idéal pour l'été

Modifié le 25/04/2018 à 14h34

Aujourd'hui encore, Clubic Bon Plan fait équipe avec Amazon pour vous proposer une petite ristourne sur ce chargeur panneau solaire 16W/5V 3,2A, qui passe de 46 à 32 euros grâce à un code promo dont nous avons le secret.Pour obtenir cette baisse de 30%, rien de compliqué : il vous suffira de rentrer notre code de réduction exclusif BE9RAAZK lors de la validation de votre panier, et le tour sera joué.Avec les beaux jours qui approchent (la team Clubic souffre d'ailleurs déjà de la chaleur lyonnaise), nul doute que vous pourrez trouver une utilité à ce chargeur qui utilise l'énergie solaire pour redonner la pêche aux smartphones, tablettes et autres liseuses.Léger et compact, il vous permettra de charger jusqu'à deux appareils en simultanée à 3,2 A. Sa technologie iSmart permet en outre d'ajuster au mieux le courant lors de la charge pour une efficacité maximale, et une durée minimale.