Outriders : le patch pour empêcher la disparition d'inventaires est disponible

Si, pour l'heure, tous les inventaires disparus n'ont pas été restaurés, l'une des priorités absolues de People Can Fly, ce patch devrait empêcher qu'une telle situation se reproduise à nouveau. Celles et ceux touchés par le problème avant le patch devraient à terme retrouver ce qu'ils ont perdu via une manipulation de la base de données des serveurs, indépendante de tout correctif.

People Can Fly tient ainsi à signaler que ce patch pourrait causer quelques instabilités en multijoueur, ainsi que des objets dans l'inventaire étant momentanément invisibles. Le studio polonais insiste sur le fait qu'une telle situation est connue et relativement normale, car elle sert à sauvegarder l'inventaire.

Si une telle situation vous arrive, il vous suffit de relancer le jeu ou d'attendre quelques minutes, et votre inventaire devrait réapparaître, intact. People Can Fly entend corriger ce problème aussi rapidement que possible.