Outriders : un premier patch post-lancement et un lot de consolation à la suite des problèmes de serveurs

Les premiers jours d'Outriders sont loin d'avoir été un voyage tranquille à travers l'Espace. En Europe, les trois premiers soirs ont été le théâtre de problèmes de serveurs empêchant purement et simplement quiconque de se connecter au jeu, même pour une partie solo. La situation semble aujourd'hui s'être stabilisée, mais People Can Fly souhaite faire un geste envers les joueurs lésés d'une manière ou d'une autre à la suite de ce lancement cahoteux.

Ainsi, tous les Outriders ayant combattu sur Enoch du 1er au 11 avril, et ceux ayant été victime d'un nettoyage de leur inventaire, même après le 11 avril, sont éligibles à recevoir ce lot de consolation. Ainsi, le personnage du plus haut niveau des joueuses et joueurs concernés recevra une arme légendaire de son niveau, ainsi qu'un certain montant de titane, la ressource la plus rare du jeu. Enfin, le compte des personnes lésées recevra l'émote « Frustration », qui devait initialement être intégrée plus tard dans le jeu (un choix de récompense plutôt cocasse, mais bien de circonstance).

People Can Fly n'a toutefois pas encore de date précise à fournir pour le déploiement de ce lot de consolation. Tous les détails le concernant ainsi que le patch post-lancement peuvent être consultés via le post Reddit consacré, cité en source ci-dessous.