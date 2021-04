Outriders : le jeu ne peut être mis en pause... que si vous avez une GeForce

Rappelons que le titre est développé par People Can Fly (Bulletstorm) et qu'il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne, jouable en coopération. Ainsi, les joueurs y font équipe pour défaire des hordes de créatures grâce à leurs armes et à leurs pouvoirs uniques qui varient selon la classe sélectionnée. Le concept d'Outriders est donc assez classique, mais il a su faire mouche. Il faut dire que l'arrivée du soft dans le Xbox Game Pass dès sa sortie a bien aidé.



Quoi qu'il en soit, Outriders n'est pas exempt de défauts. En effet, les serveurs se sont montrés bien capricieux face à l'afflux de joueurs, mais ce n'est pas tout ! Dans un article, le site Kotaku explique que le jeu ne peut être mis en pause en dehors des machines utilisant une carte graphique NVIDIA. Le titre, même s'il est jouable en solo, requiert une connexion internet pour fonctionner, ce qui empêche tout bonnement l'utilisateur de faire une halte au cours d'une partie.