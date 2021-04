Days Gone sortira sur PC le 18 mai

Comme Death Stranding et Horizon Zero Dawn avant lui, Days Gone sera disponible, au prix fort de 59,99 €, sur Steam et Epic Games Store. Souhaitons-lui un lancement moins chaotique que ce dernier, qui avait nécessité plusieurs correctifs avant d’être jouable dans de bonnes conditions. Les configurations requises, elles, ont déjà été publiées.

Enfin rappelons que selon les informations du journaliste Jason Schreier, l’hypothétique suite de Days Gone aurait été tuée dans l’œuf par Sony , déçu par l’accueil critique un peu tiède du jeu de Bend Studio.