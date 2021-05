Resident Evil Village : une ambiance rééquilibrée suite au septième opus considéré trop effrayant

Ce titre très attendu le 7 mai sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, PC (via Steam ) et Google Stadia serait ainsi moins effrayant que son aîné, mais plus amusant. Ce choix d'orientation aurait été pris par rapport aux retours des joueurs de Resident Evil 7 , que beaucoup ont trouvé trop porté sur la peur.