Resident Evil Village : les joueurs PC peuvent contourner la limite d'une heure de la démo

Leaves a même pensé à celles et ceux souhaitant garder leurs paramètres graphiques et de contrôles, et ainsi gagner du temps à chaque relancement de la démo. Pour ce faire, il suffit de les modifier dans le menu principal de la démo, puis la fermer.

Une fois cela fait, les paramètres ainsi enregistrés se trouveront dans le dossier Local Save, dans un fichier nommé data00-1.bin. Il conviendra alors de le copier et de le coller dans le dossier Local Savefiles, après l'avoir nettoyé dans le cadre des différentes étapes pour contourner la limite de temps de la démo.

Il sera donc possible d'explorer les zones du Village et du Château de fond en comble en attendant la sortie officielle du jeu, prévue le 7 mai sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, PC (via Steam) et Google Stadia .