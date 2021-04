Pas de Resident Evil Village sur le Game Pass pendant un an suite à un deal entre Sony et Capcom ?

Dans l'un des paragraphes du contrat, on peut en effet lire : « L'éditeur ne doit pas autoriser, aider ou encourager une partie tierce à inclure le jeu dans n'importe quelle plateforme d'abonnement concurrente […], incluant mais ne se limitant pas à Google Stadia Pro, Xbox Live Gold, xCloud ou Game Pass ».

Dans le paragraphe suivant, il est écrit que pour une période d'un an après la sortie du jeu sur les supports PlayStation, Sony Interactive Entertainment doit avoir « le droit exclusif des premières négociations et le dernier mot » pour inclure Resident Evil Village au sein du PS Plus, du PS Now ou « tout autre service d'abonnement PlayStation ».

Ce dernier passage est intéressant puisque des rumeurs font état du lancement d'un concurrent du Game Pass par PlayStation. Sony se laisse ainsi la possibilité d'ajouter ce jeu au catalogue de cette nouvelle plateforme (ou nouvelle version du PS Now) avant le Game Pass.