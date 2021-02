Marvel's Avengers : deux modes graphiques sur PS5 mais un seul sur Xbox Series

En effet, Marvel's Avengers profitera de deux modes graphiques distincts sur PS5. Le premier permettra au titre de tourner en 4K native, alors que le second favorisera la fluidité avec un framerate à 60 fps et une résolution 4K checkerboard. Malheureusement pour les joueurs Xbox, ils n'auront pas le choix. Dans un tableau (voir ci-dessous), Crystal Dynamics laisse supposer que la Series X aura un unique mode en 4K native et la Series S en 1440p.