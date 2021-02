Marvel's Avengers : le patch PS5 / Xbox Series et Hawkeye arriveront le 18 mars

Enfin, c'est également le 18 mars que la mise à niveau « next-gen » sera téléchargeable sans frais supplémentaires par tous les propriétaires du jeu. Marvel's Avengers tournera alors en 4K sur PS5 et Xbox Series X. La Xbox Series S se contentera d'une résolution en 1440p. Les temps de chargement seront plus rapides, les textures plus détaillées et la distance d'affichage plus importante. Les sauvegardes PS4 / Xbox One pourront aussi être transférées.