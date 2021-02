PS5 : iFixit explique le DualSense Drift et suggère une durée de vie des sticks d'environ 417 heures

Après son enquête, iFixit énonce de nombreuses façons d'éviter ou de réparer le problème du DualSense drift. Il est tout à fait possible selon la chaîne, pour les plus entreprenants et avertis, de réparer soi-même les joysticks. Si la manette est encore sous garantie, il est toutefois préférable de la renvoyer en réparation. Si ce n'est pas le cas, la dernière option est malheureusement de racheter une manette et courir le risque de voir à terme le dysfonctionnement se manifester sur la nouvelle manette.

iFixit s'étonne toutefois qu'après autant de problèmes de drift sur différentes manettes les fabricants n'aient pas considéré faire des joysticks des pièces « jetables » afin de les remplacer facilement. Compte tenu de la durée de vie opérationnelle de ces éléments, il serait en effet judicieux de permettre de les remplacer, si l'architecture globale des manettes pouvait le permettre. Selon iFixit : « Aucun appareil disposant d'un nombre fini d'actions, particulièrement les joysticks recevant autant de contamination et parfois des abus, ne peut maintenir une performance parfaite éternellement ».

Pour l'heure, Sony ne s'est pas encore prononcé sur ce problème qui commence à faire son chemin auprès de la justice. Si Xbox et Nintendo sont également dans le collimateur judiciaire, aucun constructeur n'a encore pris de mesures concrètes pour véritablement corriger à la source le phénomène de drift de leurs joysticks.