Mass Effect Legendary Edition : le détail des performances par plateformes

Le mode favorisant la qualité sera traité de manière assez logique en fonction des consoles utilisées. Sur PS4 et Xbox One, attendez-vous à des performances jusqu'à 30 fps en 1080p. Sur PS4 Pro, Xbox One X et Xbox Series S, la trilogie devrait tourner jusqu'à 30 fps en 4K Ultra HD. Enfin, sur PS5 et Xbox Series X, l'expérience console devrait être la plus optimale : jusqu'à 60 fps en 4K Ultra HD.

C'est en revanche sur le mode favorisant la fréquence d'images que des disparités se dessinent. Sur PS4 et Xbox One, tout devrait tourner jusqu'à 60 fps en 1080p. Sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series S, attendez-vous à des performances jusqu'à 60 fps en 1440p. Ne reste donc plus que la Xbox Series X, qui est apparemment la seule en mesure de proposer dans ce mode un affichage jusqu'à 120 fps en 1440p.

Il ne s'agit malheureusement pas du premier cas où l'optimisation sur Xbox Series X est plus aboutie que sur PS5. Ceci serait en partie dû à la manière dont la console de Sony gère les mises à jour de rétrocompatibilité. Une mise à jour ultérieure viendra peut-être corriger cet écart entre les deux consoles nouvelle génération.