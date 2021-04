Mass Effect : Édition Légendaire détaille ses améliorations

Le PlayStation Blog y est également allé de son petit article. Electronic Arts y détaille les améliorations majeures appliquées à cette Édition Légendaire. Par exemple, en combat, Shepard a maintenant la possibilité de fuir et de réaliser des attaques au corps à corps via un bouton dédié. La précision et la maniabilité des armes ont été améliorées, les ennemis de Mass Effect 1 peuvent prendre des tirs dans la tête, les armes refroidissent plus vite et sont toutes utilisables sans dépendre de la classe du personnage.