Star Wars Jedi: Fallen Order accueillera sa mise à niveau PS5 / Xbox Series cet été

C'est donc à l'approche du fameux May the 4th (journée dédiée à Star Wars le 4 mai) que l'éditeur américain est revenu sur l'actualité de ses jeux tirés de la licence détenue par Disney. Ainsi, Star Wars Jedi: Fallen Order prendra part aux célébrations puisqu'il sera optimisé pour la PS5 et les Xbox Series X |S via un patch dont le déploiement est prévu cet été. Sans trop en dire, EA précise que « des améliorations techniques » seront au programme.



Dernière bonne nouvelle, l'optimisation sera gratuite pour les propriétaires du jeu sur PS4 et Xbox One. Par ailleurs, les versions standard et Deluxe sont en promotion (-70%) sur les boutiques en ligne jusqu'au 12 mai.