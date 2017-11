Avoir Windows 10 gratuitement : il est encore temps

La mise à niveau jusqu'à Windows 10 est accessible à tous

31 décembre 2017 : date butoir... ou pas ?

Modifié le 07/11/2017 à 14h28

Au moment de sa sortie le 29 juillet 2015, Microsoft a annoncé que pendant un an, pour les clients possédant Windows 7, 8 ou 8.1, la mise à niveau vers Windows 10 serait gratuite. Logiquement, les mises à niveau offertes devaient se terminer le 29 juillet 2016, et pour la majorité des utilisateurs, elles ont en effet cessé à cette date. Pari gagné pour Microsoft : cette date butoir a poussé de nombreux utilisateurs à franchir le pas.Mais Microsoft n'a jamais vraiment communiqué sur les possibilités offertes aux personnes utilisant ses technologies d'assistance comme par exemple, pour les malvoyants, la commande vocale, la dictée, la narration des contenus visuels ou encore la loupe. Et pourtant, jusqu'au 31 décembre 2017, ces personnes bénéficient d'une mise à niveau gratuite jusqu'à Windows 10. Pour en profiter, il faut se connecter sur cette page et appuyer sur «». En cliquant ce bouton, l'utilisateur atteste qu'il utilise des technologies d'assistance de Microsoft, mais en réalité, à aucun moment l'utilisation effective de ces outils n'est vérifiée.En offrant une mise à niveau gratuite aux personnes porteuses de handicaps, Microsoft souhaite leur faire profiter de ses toutes dernières solutions dans ce domaine. Car pour protéger la vie privée des utilisateurs, ces outils d'assistance ont été conçus pour fonctionner sans connexion à Internet. Même l'intelligence artificielle (commande vocale, l'assistant Cortana...) fonctionne localement. Revers de la médaille : ils ne peuvent être améliorés que via des mises à jour de Windows. Et comme l'essentiel des mises à jour de Windows 7 a été arrêté en janvier 2015, les personnes utilisant ces assistants mais étant toujours sur Windows 7 ne peuvent pas bénéficier des toutes dernières solutions de Microsoft pour porteurs de handicaps. Dans un souci d'inclusivité, Microsoft leur permet donc de passer vers Windows 10 gratuitement.Mais cette possibilité ne sera pas sans délai. Les mises à niveau gratuites pour les personnes utilisant les technologies d'assistance de Microsoft cesseront le 31 décembre 2017. Au-delà de cette date, seules les personnes ayant acheté des solutions d'assistance développées par des sociétés extérieures pourront demander un Windows 10 gratuit.