Vidéo : Bayonetta PC - Trailer de lancement

Voici le trailer de lancement du jeu Bayonetta qui, après avoir tout cassé sur PS3 et Xbox 360, vient tout casser sur PC !

Sorti tout droit des studios talentueux Platinum Games, Bayonetta est une sorcière attachante qui vous surprendra !

Vous pouvez d'ores et déjà profiter de cette réédition puisqu'elle est sortie le 11 avril et disponible sur Steam.





Modifié le 21/04/2017 à 12h04