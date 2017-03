Vidéo : Vu au MWC 2017 : le Sony Xperia XZ Premium avec capteur Slow Motion

Au Mobile World Congress 2017, nous sommes allés à la rencontre du Sony Xperia XZ Premium, un smartphone doté d'un capteur Slow Motion permettant de faire des prises stupéfiantes au ralenti.



Sony nous a habitués à son flagship, le Xperia, mais à présent, le constructeur ajoute un petit truc en plus pour les amateurs de vidéos au ralenti. Plus concrètement, le XZ Premium embarque un capteur Sony Exmor RS pour smartphone et permet de faire des prises à 960 images par seconde.



C'est assez facile dans la pratique : il suffit d'ouvrir l'application photo, de passer en mode vidéo, de commencer à filmer et, lorsqu'on le souhaite, d'appuyer sur l'icône Super Slow Motion. Ceci, afin de préserver la batterie du téléphone et d'éviter qu'il ne surchauffe.



Si l'on parle technique pure et dure, on se retrouve avec un ralenti qui n'est possible que sur une période de 0,2 secondes, puisqu'enregistré à 960 images par seconde et retranscrit à 15 images par seconde. La DRam du XZ étant annoncée cependant à 1 giga.



Modifié le 17/03/2017 à 13h15