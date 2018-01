CES 2018 : CardioNexion : Un tee-shirt connecté qui détecte les prémices d'un AVC

CardioNexion, premier service proposé par @-Health, consiste en l'association d'un dispositif médical unique et connecté à un système d'évaluation en temps réel des risques de pathologies cardiovasculaires. @-Health est présent au CES 2018 au sein de la french tech.



Les signaux cardiaques sont cryptés et transmis en temps réels, via le Smartphone. En cas de détection d'anomalie, une alerte est immédiatement envoyée à son médecin traitant.



CardioNexion est composé d'un tee-shirt pour homme et d'une brassière pour femme, mais peut s'intégrer à n'importe quel textile ou sous-vêtement grâce à des boutons pression, à condition que le tout reste près du corps.





