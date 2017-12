Vidéo : Le WiFi à la rescousse de la réalité virtuelle

Si vous avez déjà joué à un jeu en réalité virtuelle, vous vous êtes sans doute aperçu que c'est une technologie très particulière avec son lot d'inconvénients.



Les cables s'emmêlent tout autour de vous pendant la séance de jeu et il n'est pas rare que les capteurs qui vous plongent dans le monde virtuel vous affolent.



Une équipe de chercheurs à Stanford a expérimenté un nouveau système de tracking basé sur le WiFi. Le principe de base est très simple: on place un capteur sur le joueur, et deux transmetteurs ailleurs dans la pièce, et le WiFi se charge de repérer le tout. Ce système appelé WiCapture pourrait grandement améliorer les jeux en réalité virtuelle.

