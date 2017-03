Vidéo : La NASA va produire des robots pliables pour l'exploration spatiale

La NASA a présenté cette semaine un acolyte destiné à ses futurs rovers: le petit robot Puffer, acronyme de Pop Up Flat Folding Explorer Robot.



En cours de développement en Californie au Jet Propulsion Lab, ces mini-machines s'inspirent de l'Origami, l'art japonais de plier le papier. Le manager du projet Puffer a déclaré dans un communiqué que le petit robot pliable pourrait opérer près d'un rover, augmentant de ce fait la capacité de travail journalier du rover.



Testé sur les terrains rocailleux du désert du Mojave et aussi dans l'Antarctique, le petit robot pliable peut gravir des pentes et être à l'aise dans des fosses ou des cratères. Plusieurs de ces robots peuvent même s'aplatir presque totalement et s'empiler les uns sur les autres. Le projet est de les envoyer sur Mars pour faciliter l'exploration de la mystérieuse planète rouge.

Modifié le 23/03/2017 à 14h58