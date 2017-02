Vidéo : Facebook mettrait en relation entreprises et futurs employés

Facebook souhaite se mettre à la disposition de ceux qui cherchent un travail, ou du moins à faciliter leurs démarches de mise en relation avec leur futur employeur.



Facebook a affirmé que bien que de nombreuses entreprises se servent déjà de ses services pour trouver des employés, la création d'une nouvelle fonctionnalité formalisant la recherche d'emploi allait devenir bientôt une réalité.



Pour l'instant, les entreprises aux USA et au Canada peuvent utiliser le nouveau bookmark Facebook pour lister des demandes effectuées par des demandeurs d'emploi, et permettre à ces derniers de postuler directement depuis le site. Les administrateurs des pages Facebook de ces entreprises sont alors en charge de faire la liste des demandeurs et de communiquer directement avec eux par Facebook Messenger.





Modifié le 22/02/2017 à 11h42