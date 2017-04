Vidéo : Alphabet va recenser les données de santé de 10000 volontaires

En 2014, Verily, étant à l'époque une sous-division de Google X, a annoncé le lancement de Project Baseline. Baseline a pour but de rassembler des informations sur ce à quoi un humain dit "normal" ressemble.



Et aujourd'hui, le groupe a annoncé vouloir engager jusqu'à 10000 volontaires en bonne santé, pour rassembler des données génétiques, des échantillons de sang, des images médicales et d'autres informations de santé issues des volontaires.



Un tel recueil de données est destiné à améliorer notre compréhension de la santé en général, ainsi que de l'évolution des maladies typiquement humaines.

Modifié le 19/04/2017 à 15h03