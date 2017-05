MP3, WAV, FLAC : les meilleurs logiciels de conversion audio

Les outils pour convertir des fichiers audio

Modifié le 16/05/2017 à 15h10

Avec l'émergence des formats et dispositifs de lecture récents, les logiciels de conversion audio ont adopté de nouveaux critères de qualité : prise en charge de formats haute définition audio, traitement de fichiers par lots, conversion vers des profils d'appareils... La liste est longue !Afin de mieux s'y retrouver, nous proposons une sélection de 5 logiciels gratuits les plus recommandés et utilisés pour convertir des fichiers audio puis pour extraire les fichiers d'un CD audio :est sans conteste la solution la plus simple à prendre en main de cette sélection. Il est possible de convertir des fichiers audio en deux clics de souris. Après avoir sélectionné les fichiers source, l'utilisateur doit choisir le format de sortie et les paramètres de qualité. Les formats de sortie FLAC, MP3, WMA, WAV, AAC OGG et M4A étant pris en charge.Parmi ses avantages, citons notamment la possibilité de convertir un fichier vidéo vers un format audio, une fonction pratique pour extraire la bande-son d'un film ou d'un concert vidéo. Seul regret, cette solution ne permet pas l'extraction de fichiers audio à partir d'un CD bien qu'elle dispose d'une conversion de fichiers audio bruts.Attention toutefois à bien choisir les options à cocher lors de l'installation au risque de se retrouver avec des outils supplémentaires et indésirables sur l'ordinateur.Il est difficile d'évoquer la conversion audio sans citer l'incontournable. Véritable couteau suisse de l'encodage, il permet de convertir une foule de formats audio, vidéo, des images ainsi que des images disque ISO.En ce qui concerne les fichiers audio,est en mesure de convertir depuis et vers les extensions MP3, WMA, FLAC, AC3, APE, AAC, WAV, OGG et des formats moins connus comme M4R, AMR et MMF. Parmi ses autres fonctions bien utiles, le logiciel est capable de convertir un fichier vidéo vers un format audio, d'extraire et convertir les CD audio, mais aussi de fusionner plusieurs fichiers audio.est simple à prendre en main et disponible en français. Tout comme l'utilitaire précédent, il est recommandé de bien faire attention aux options à cocher lors de son installation.Si les deux solutions précédentes sont destinées à tous les publics,fait figure d'exception et s'adresse aux utilisateurs avancés et ayant des connaissances en encodage audio. Au menu des fonctionnalités, on retrouve les classiques fonctions d'extraction de CD audio et de conversion vers les formats MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV ou encore WMA.Toutefois,se distingue par ses nombreuses fonctions avancées permettant entre autres de configurer chaque encodeur audio avec une foule de paramètres. De plus, il est possible de télécharger automatiquement les données relatives à l'artiste, au nom des pistes et à celui de l'album à partir de la base de donnéesSon interface quelque peu vieillotte peut rebuter les utilisateurs débutants. Cependant,est truffé de fonctions d'encodage audio avancées et est disponible en français.